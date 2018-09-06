شهدت محطات الخط الأول "المرج - حلوان"، صباح اليوم، إجراءات أمنية مشددة على جميع الأرصفة، للحد من ظاهرة انتحار المواطنين أسفل عجلات قطارات المترو، وإزالة أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن القطارات تعمل بصورة منتظمة بجميع الخطوط، موضحا أن أفراد الأمن التابعين لشرطة النقل والمواصلات بؤمنون مداخل ومخارج وأرصفة المحطات؛ للحد من انتشار ظاهرة الانتحار بالمترو، لافتا إلى أن هناك مقترحات عديدة لمواجهة الظاهرة.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن الشركة تتعرض لخسائر فادحة في حال حدوث حالة انتحار، تتمثل في تأخير الرحلات، وإعادة صيانة القطار وفحصه فنيا للتأكد من سلامته قبل إعادة تشغيله مرة أخرى، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى وضع حلول سريعة للحد من انتشار الظاهرة.

يذكر أن الخط الأول "المرج - حلوان" شهد منذ منتصف مايو الماضي حتى أمس، 7 حالات انتحار، 5 لقوا مصرعهم، وأصيب اثنان إصابات بالغة.