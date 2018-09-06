ترأس الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، صباح اليوم، صلاة قداس الأربعين للأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذي قتل على يد اثنين من رهبان الدير، بكنيسة مار جرجس بطنطا في الغربية.

وتوافد أبناء الكنيسة منذ الصباح على الكنيسة لحضور صلاة القداس، ووضعت صور الأنبا إبيفانيوس على مدخل الكنيسة، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الصلاة، وتناوب الآباء الكهنة بالكنيسة الصلاة بحضور عدد كبير.

يذكر أن الأنبا إبيفانيوس من أبناء كنيسة العذراء مارجرجس الحمرا بطنطا، منذ أن كان طفلا وحتى وصل لسن الشباب، ثم دخل في الرهبنة وانتقل لدير الأنبا مقار وعاش باقي حياته في الدير حتى أصبح رئيسا له.