أطباء بمستشفى العريش ينجحون في تركيب مفصل ركبة كامل لمريض

أعلن أطباء مستشفى العريش العام، نجاحهم في تركيب مفصل ركبة كامل، لأحد المرضى المحجوزين بالمستشفى.

ذكر المركز الإعلامي للمستشفى في بيان له، أنها المرة الأولى في المحافظة، حيث أجرت مستشفى العريش أول عملية فريدة من نوعها، وهي عملية عالية التقنية وتحتاج إلى فريق طبي ذو مهارة عالية.

وأشار البيان إلى مشاركة أطباء بروتوكول جامعة المنصورة، وأطباء الرعاية العاجلة، لأطباء مستشفى العريش، في إجراء العملية الناجحة.

وقال إسلام الكيكي، مدير العلاقات العامة بمستشفى العريش، إن 7 أطباء من جامعة المنصورة هم من أجروا العملية وهم الدكتور أحمد سمير، مدرس بالجامعة، الدكتور علاء بكري من مستشفى العريش، الدكتور محمد منير، أخصائي العظام، الدكتور سامي أنور رئيس قسم التخدير، الدكتور حسام عبيد، طبيب تخدير، الدكتور مؤمن الطيب، طبيب تخدير بالمستشفى، الدكتور جلال طبيب، مساعد بجامعة المنصورة.