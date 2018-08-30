بعد إعلان أسماء المحافظين الجدد، زار اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق، مستشفى العريش العام، لتفقد الحالة الصحية لضحايا الإرهاب في مستشفى العريش العام.

واطمأن حرحور عليهم، وقدم لهم الهدايا الرمزية، متمنيا لهم الشفاء العاجل، أصدر المحافظ السابق توجيهاته بتقديم العلاج اللازم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، قائلا: "إن الدولة لن تترك أبناءها من ضحايا الإرهاب".

وأكد تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية إلى المصابين، وتوفير العناية اللازمة لهم، وأن هناك أبطال يتصدون للإرهاب وفي مقدمتهم رجال الإسعاف والمواطنين الشرفاء من المدنيين جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.