يحل الشاعر شادي نور، والملحن بلال سرور، ضيفان على إدوارد وإنجى خطاب فى برنامج "القاهرة اليوم"، الذى يبث على قناة "أوربت"، في العاشرة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث شادى نور وبلال سرور عن هجوم الشباب على أغنية سميرة سعيد، وعن أعمالهم الجديدة مع تامر حسني وإليسا.

وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج علاء منصور خبيرالأبراج، ويدور الحوار حول الأبراج و"اللايف كوتشينج" كما يستعرض البرنامج ذكرى رحيل الفنان الكبير فؤاد المهندس مع كلا من فاروق فلوكس ومحمد فؤاد المهندس.

يذكر أن برنامج القاهرة اليوم، يبث على شاشة "اليوم"، ويقدمه كل من جمال عنايت، وبثينه توكل، والفنان إدوار وإخراج محمد عاطف وإشراف فهيمة أحمد.