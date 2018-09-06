نفذت مديرية أمن السويس، بقيادة اللواء محمد جاد مدير الأمن، حملة أمنية وطبية بطريق العين السخنة، لضبط متعاطي المخدرات قائدي السيارات.

وأجرى العميد محمد عبدالله رشاد قائد مرور السويس، والرائد محمد عابد رئيس مباحث مرور السويس، والنقيب أحمد الخولي مباحث المرور، بقيادة الحملة الأمنية بالتعاون مع فريق طبي من مديرية الصحة، الكشف والتحاليل على سائقي السيارات النقل، كما جرت التحاليل الطبية على 19 من سائقي السيارات النقل، وأظهرت النتائج تعاطي 9 سائقين سيارات نقل للمخدرات.

وبدأت حملات تحليل المخدرات للسائقين، في أول طريق "الأدبية–العين السخنة"، وبطرق "العين السخنة–القطامية"، وأيضا "السويس–الإسماعلية".

كما نفذت إدارة مرور السويس، حملة أمنية مرورية بطريق "العين السخنة-القطامية"، و ضبط خلال الحملة سائق سيارة نصف يقود سيارة، باستخدام رخص مرورية مزورة، وضبط 5 سيارات نقل تسير عكس الاتجاه، وضبط 15 سيارة ملاكي تسير بسرعات كبيرة متجاوزين السرعة القالنونية.

وحررت حملة مرورية داخل شوارع مدينة السويس، أكثر من 250 مخالفة متنوعة، بجميع شوارع المحافظة، وحرر للمخالفين من سيارات ودراجات نارية مخالفات، كما ضبط 42 دراجة نارية تسير بدون لوحات معدنية مرورية داخل شوارع محافظة السويس وخاصة بالمدن الجديدة.