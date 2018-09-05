القبض على المتهم بقتل صهره وإصابة شقيقه في السويس

ألقت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل قتل شقيق صهره بالقرب من المقابر القديمة بحي الأربعين بالسويس، خلال معركة دامية أصيب خلالها شقيق القاتل وشقيق القتيل أيضا، واعترف المتهم بارتكاب جريمة القتل.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية من القبض على القاتل بعد ساعتين فقط من ارتكابه جريمته، وفي أثناء محاولته الهرب خارج المحافظة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين، بالعثور على جثة "ع. أ. 30 عاما" مصاب بطعنات نافذة بالصدر والبطن بالقرب من مقابر السويس القديمة بحي الأربعين، كما عثر على شقيقة "م. أ" مصاب بطعنات بالبطن ونقل إلى مستشفى السويس العام.

شكل فريق بحث بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، وأكدت التحريات أن مرتكب جريمة القتل هو صهر القتيل ويدعى "عربي. أ"، نشبت معركة مع أصهاره بسبب خلافات بينهم، كما أصيب خلالها شقيق القاتل بطعنات وذهب إلى مستشفى التأمين الصحي، كما أصيب أيضا شقيق القتيل بطعنات ونقله رجال الشرطة إلى مستشفى السويس العام.

حدد العقيد عصام حافظ رئيس مباحث مديرية أمن السويس مكان اختباء المتهم "عربي. أ"، وتحركت قوة من مباحث قسم شرطة الأربعين بقيادة المقدم علي جابر رئيس مباحث القسم والنقيب مازن مؤنس معاون المباحث، وتم القبض عليه قبل محاولته الهرب خارج المحافظة.

واعترف القاتل بارتكاب جريمة القتل بسبب نشوب خلاف مع أصهاره، تطور إلى معركة بينهم بالقرب من مقابر الأربعين القديمة بحي الأربعين.