أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التحويلات أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقديم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8 سبتمبر حتى الأربعاء الموافق 12 سبتمبر.

يأتي ذلك وفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنه ما يلي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى القطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة.