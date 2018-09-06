أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الأول هو 88105 طلاب، وإجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدور الثاني هو 125167 طالبًا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي أعداد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من الشعب العلمية والشعبة الأدبية من الدورين الأول والثاني هي 213272 طالبا، وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة من الحاصلين على الثانوية العامة من الدورين الأول والثاني.

وتابعت الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين من الشعبة العلمية 119317 طالبًا، ومن الشعبة الأدبية 89382، بإجمالي 208699 طالبا، أما عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة بالكليات الجامعية 98840 طالبا بالشعبة العلمية، و33547 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالي عدد طلاب 132387.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للمعاهد التابعة للوزارة 17348 بالشعبة العلمية، و54136 بالشعبة الأدبية، بإجمالي 71484.