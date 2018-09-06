قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في رده على سؤال لـ"الوطن"، خلال تفقده عددا من محطات الصرف والرفع بمركزي دمنهور وإدكو بمحافظة البحيرة، اليوم، استعدادا لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، عن آخر تطورات بناء سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب ما أعلنته الحكومة الإثيوبية عن توقف المشروع، "لما يبقى فيه تطورات جديدة، هنعلن عنها في حينها".

وعن غضب وتضرر فلاحي مركز إدكو بمحافظة البحيرة، بسبب عدم تطهير المصرف الخيري، أكد وزير الري: "خلاص كل أسبوع هتلاقيني في البحيرة علشان الشغل يستمر".

كان فلاحو مركز إدكو، أعربوا عن غضبهم بسبب عدم تنفيذ أعمال تطهير المصرف الخيري، وأكدوا أنهم لأول مرة يتابعون عملية تطهير المصرف اليوم، لأن وزير الري موجود في المحافظة.

ورصدت عدسة "الوطن"، تنفيذ أعمال تطهير للمصرف الخيري بالتزامن مع زيارة وزير الري للمحافظة، لتفقد محطات الصرف، في إطار الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة.