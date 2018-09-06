قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم سيد رمضان في جلسة إعادة إجراءات محاكمته في قضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع 2015 لجلسة 3 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة و19 آخرين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن.

كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.