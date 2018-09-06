قال اللواء محمد العدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إنه جرى الانتهاء بنسبة 80% من مبنى الوحدة المحلية لقرى جورمشين، والذي تنفذه مديرية الإسكان بتكلفة مالية قدرها مليون و400 ألف جنيه.

وأضاف العدوي، أن المحافظة انتهت من 90% من مشروع سترة والذي يجرى تنفيذه بقرية عدن شمال مركز باريس، ويشمل تنفيذ وحدات سكنية للحالات الأولى بالرعاية بدعم من إحدى المؤسسات الخيرية الكبرى، كما يجرى أيضا استكمال خطة التنمية الموحدة بالمركز وقراه والتي تشمل تركيب خطوط للصرف الصحي واستكمال توصيل المرافق وتحسين البيئة ورصف الطرق الداخلية.