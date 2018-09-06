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مدير مهرجان الإسماعيلية: انتهاء التجهيزات الخاصة بانطلاق المهرجان

مدير مهرجان الإسماعيلية: انتهاء التجهيزات الخاصة بانطلاق المهرجان

الحكومة اليمنية تدرس منع بعثة للأمم المتحدة من التحقيق في النزاع

الحكومة اليمنية تدرس منع بعثة للأمم المتحدة من التحقيق في النزاع

السيطرة على حريق نشب بشركة لتصنيع البترول في السويس

السيطرة على حريق نشب بشركة لتصنيع البترول في السويس

أرقام| "تكرير مسطرد" يدخل الخدمة 2020.. ويمنع ثلث الانبعاثات الكبريتية

أرقام| "تكرير مسطرد" يدخل الخدمة 2020.. ويمنع ثلث الانبعاثات الكبريتية

وزيرة البيئة تصل إلى البحيرة لتفقد منظومة تطوير مكامير الفحم النباتي

وزيرة البيئة تصل إلى البحيرة لتفقد منظومة تطوير مكامير الفحم النباتي

الصين غاضبة من بريطانيا بسبب مرور سفينة حربية قرب جزر في بحرها الجنوبي

الصين غاضبة من بريطانيا بسبب مرور سفينة حربية قرب جزر في بحرها الجنوبي

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من «اليابان» إلى «لندن».. المصرى بيحسد على التقدم وعلى المصيبة أيضاً

من «اليابان» إلى «لندن».. المصرى بيحسد على التقدم وعلى المصيبة أيضاً

ماركات بريطانية تقلد أزياء «كيت وميجان»: كونى أميرة

ماركات بريطانية تقلد أزياء «كيت وميجان»: كونى أميرة

طبعة جديدة من «شيخ حارة الصحفيين» فى الذكرى الرابعة لوفاة «السرجانى»

طبعة جديدة من «شيخ حارة الصحفيين» فى الذكرى الرابعة لوفاة «السرجانى»

أولياء الأمور ينصحون: «لو الباص غالى عليك.. التوك توك تحت رجليك»

أولياء الأمور ينصحون: «لو الباص غالى عليك.. التوك توك تحت رجليك»

مطبخ «عزبة خيرالله»: أكل سورى ومصرى وسودانى «على كيفك»

مطبخ «عزبة خيرالله»: أكل سورى ومصرى وسودانى «على كيفك»

آخر تقاليع العناية بالشعر: ماسك الجاز وماء الأرز

آخر تقاليع العناية بالشعر: ماسك الجاز وماء الأرز

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