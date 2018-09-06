شنت الرقابة التموينية بالبحر الأحمر، برئاسة حسين عمر، مدير الرقابة التموينيـة بمديرية التموين بالبحر الأحمر، اليوم، حملة مفاجئة على المخابز بمدينة القصير وذلك بالاشتـراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 12 قضية ضد بعض المخابز منها 4 قضايا لإنتاج خبز ناقص الـوزن وقضية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفـات، 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وكلف المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين، إدارة التجارة بالمديرية بقيادة عصام الدين مصطفى،اللقيام بحملة بالاشتراك مع مباحث التمويـن والطب البيطـري.

كما أسفرت عن تحرير عـدد 11 قضية متنوعة فيما بين استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية في أغراض تجارية وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وإدارة منشــأة بدون ترخيص ولعـدم الإعـلان عن الأسعــار وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وجاري المتابعة.