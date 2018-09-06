أرقام| "تكرير مسطرد" يدخل الخدمة 2020.. ويمنع ثلث الانبعاثات الكبريتية

تعمل الشركة المصرية للتكرير على إنشاء معمل تكرير متطور في منطقة مسطرد بتكلفة استثمارية تبلغ 4.3 مليار دولار، يوفر منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة لتغطية الاستهلاك المتنامي بالسوق المحلي، مع المساهمة في تحسين الأداء البيئي في مصر عبر منع انبعاث 93 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، وهو ما يعادل ثلث الانبعاثات الكبريتية في مصر.

وتنتج المصرية للتكرير 4.2 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية "Euro V"، بما يعادل أكثر من 40% من واردات السولار في الوقت الحالي، وحوالي 600 ألف طن من وقود النفاثات.

وتبيع الشركة إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عامًا، مع الحصول على جميع مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول، وهي أكبر شركة تكرير في مصر، إذ يمثل إنتاجها السنوي حوالي 20% من طاقة التكرير الحالية بالبلاد.

التطورات المالية والتشغيلية

98% معدل تنفيذ الأعمال الإنشائية خلال سبتمبر 2018، تمهيدًا لبدء الإنتاج خلال عام 2019، علمًا بأن 2020 سيمثل أول عام تشغيلي كامل لمشروع المصرية للتكرير.

4.3 مليار دولار التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة المصرية للتكرير، وهو أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًا في مصر.

98% معدل استكمال المشروع في سبتمبر 2018.

4.3 مليون طن حجم الإنتاج السنوي من منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة.

2.3 مليون طن حجم الإنتاج السنوي من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية "Euro V".

8 – 9 آلاف فرص العمل أثناء مراحل الإنشاء، مع خلق 700 وظيفة دائمة عند افتتاح المشروع

29.1% خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في مصر

40% مساهمة المشروع في خفض واردات السولار في مصر

2.9 مليار دولار حزمة القروض لمشروع المصرية للتكرير

1.4 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الرأسمالية للمشروع

16.9% ملكية شركة القلعة