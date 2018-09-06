مدير مهرجان الإسماعيلية: انتهاء التجهيزات الخاصة بانطلاق المهرجان

يشهد المسرح الصيفي لقصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم، البروفة الجماعية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة في مهرجان "الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية" في نسخته الـ19، استعدادا لانطلاق فعاليات المهرجان يوم غد والتي تبدأ بالدفيلية الراقص بالطريق الدائري في تمام الساعة الـ7 مساء.

وأعلن الفنان ماهر كمال، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، ومدير مهرجان الإسماعيلية، انتهاء جميع التجهيزات الخاصة بانطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ19 للفنون الشعبية، والمقرر إقامته من 6 إلى 13 من شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن مسرح القصر الصيفي سيشهد اليوم في تمام الساعة الـ7 مساء البروفات النهائية لعروض الفرق الفلكورولية المشاركة في كرنفال الفنون الشعبية، على أن تتم العروض الجماعية على الغنوة الشهيرة "كل الشعوب جاية تغني في مهرجان الإسماعيلية"، ويعقبها في اليوم التالي الديفيلية العارض بشارع الغابة بالطريق الدائري.

وأوضح كمال، أن العروض تتم داخل 8 مسارح، تشمل 3 مسارح بمدينة الإسماعيلية إضافة إلى مسارح مراكز ومدن القنطرة شرق وغرب وفايد والتل الكبير.

وأشار إلى أن 11 دولة عربية وأجنبية، تشارك في المهرجان بجانب 8 فرق مصرية، موضحًا أن إجمالي عدد الفرق الأجنبية والعربية والمحلية 19 فرقة وتضم فرق دول كل من الأردن ولبنان والسودان والهند والمالديف وبنجلاديش واليونان وأندونيسيا وسيرلانكا وفلسطين.