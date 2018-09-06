تنطلق أولى حلقات برنامج "شائعات وحقائق" للإعلامية نانسي نور، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اعتبارًا من مساء غد، في الساعة السابعة مساءً.

يرصد البرنامج الشائعات، التي يجري تسويقها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية، في جميع المجالات، حيث يفندها ويرد عليها عبر محللين ومتخصصين في جذور الشائعات وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى تتبع الشائعات ومصدر إطلاقها.

ويركز البرنامج على الشائعات، التي تشغل "بال" قطاع من الرأي العام، وأيضًا الشائعات المتعلقة بالشخصيات العامة والمؤثرة وصناع القرار في الدولة.