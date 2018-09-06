افتتح اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، معرض السلع والأدوات والمستلزمات المدرسية بمدينة أبوقرقاص، والذي يستمر خلال الفترة من 5 وحتى 12 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتلبية احتياجات الجمهور ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص، حيث تفقد كافة أقسام المعرض والتي تضم أدوات مدرسية وملابس وأحذية وزي مدرسي وكافة احتياجات الطلاب من الأدوات المكتبية والتي تباع بالمعرض بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها بالأسواق وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن المنياوي.

وكان المحافظ، قد وجه خلال لقائه الأول برؤساء المراكز والقائمين على العملية التعليمية بتنظيم معارض لمستلزمات المدارس في جميع مراكز المحافظة، على أن تضم جميع احتياجات الطلاب، ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة غلاء الأسعار، بجانب عدد من السلع التموينية.

أعرب أهالي المركز عن خالص شكرهم وتقديرهم للحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية والتي تسعى جاهدة إلى توفير السلع الأساسية لهم والتخفيف عنهم وحل مشكلاتهم، مطالبين باستمرار تنظيم مثل تلك المعرض لجودة وكفاءة السلع المعروضة بها.