تستعد اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين لاستخراج الدفعة الثانية من كارنيهات عضوية النقابة، وذلك تمهيدًا لعقد أول جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد والمقررعقدها فى يناير المقبل،

فيما قررت اللجنة أيضًا إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم القيد بالنقابة وستعطي اللجنة العضوية الشرفية لهم تقديرا لدورهم في المجال الإعلامي.

رئيس لجنة القيد: الدفعة الثانية من كارنيهات العضوية وصلت لـ 110 أعضاء

وقال الدكتور طارق سعده، رئيس لجنة القيد، إن اللجنة التأسيسية حاليًا تقوم بطبع الدفعة الثانية من كارنيهات عضوية النقابة للإعلان عنها الأسبوع المقبل وسيتم عقد مؤتمر لحضور المتقدمين لأداء القسم الإعلامي.

وتابع سعده لـ "الوطن" لجنة القيد مستمرة في عقد الإجتماعات وتلقي الإستمارات وسداد الرسوم من المتقدمين، لافتًا إلى أن اللجنة تتحرى الدقة بشكل جيد لتطبيق شروط القيد التي لا إستثناء لأى حد فيها أي كان هويته.

وأعلن سعده إلى أن الإعلامي "تامر أمين" أجرى اتصالًا هاتفيًا معه للانتهاء من أوراقه للقيد بالنقابة، مشيرًا إلى أن جزء كبير من الإعلاميين سيتم إعطائهم تصريح مزاولة المهنة نظرًا إلى أنهم ليسوا من دارسي المهنة.

واستطرد: أصحاب المعاشات ستعطى اللجنة التأسيسية لهم عضوية شرفية وسيتم إعفائهم من الرسوم وسيتمتعون بخدمات النقابة إلا أن يتم تعديل قانون النقابة من مجلس النواب بإضافة شعبة للمنتسبين (المعاشات) وأيضا المجلس المنتخب الجديد له الحق أن يضيف مايراه من شعب تخدم العملية الإعلامية وفقا للقانون.

وبدوره أكد حمدى الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين لـ "الوطن" أن أول جمعية عمومية لنقابة الإعلاميين ستكون فى يناير المقبل، متمنيًا أن لا تظهر عقبة جديدة أمام اللجنة للأنتهاء من كل شئ وتسليم النقابة.

وتابع الكنيسي لـ "الوطن" أول جمعية عمومية ليس شرط أن يكون عدد الأعضاء بها 1000 عضو وعدد الأعضاء يحدده المستشار القانوني للنقابة ممكن أن يبدأ بـ 100- عضو ومن الممكن أن يكون 2000.

يذكرأن الدفعة الأولى من الإعلاميين الحاصلين على كارنيه عضوية نقابة الإعلاميين قاموا بأداء القسم خلف رئيس اللجنة التأسيسية حمدي الكنيسي في مؤتمر صحفي عقد في يوليو الماضي.

وجاء القسم كالتالي: "أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان أصون الوطن وان احترم ميثاق الشرف الإعلامي وأن أؤدي مهنتي بالجدية والأمانة والنزاهة والصدق".

وبلغ عدد الدفعة الأولى ممن استوفوا شروط عضوية نقابة الإعلاميين 300 عضو.