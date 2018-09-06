قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة ولاستصلاح الأراضي، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطري نجحت في فتح أسواق الأردن أمام الخيول العربية المصرية وفقا للاشتراطات التي اتفق عليها بين البلدين.

وأوضحت محرز، في بيان اليوم، تصدير 11 من الخيول المصرية لأول مرة إلى الأردن منذ توقف التصدير قبل 10 سنوات، مشددة على أهمية التوسع في تصدير الخيول المصرية إلى الخارج نظرا لما تتمتع به من إقبال دولي منقطع النظير باعتبارها أحد أهم الخيول العربية.

وأضافت أن إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليا تحول مصر لأكبر منطقة دولية للاستثمار في الخيول العربية الأصيلة، في ظل زيادة الطلب العالمي عليها، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التي اعتمدتها مصر، مشيرة إلى أن مصر مستمرة في سياسة التوسع في تصدير الخيول المصرية العربية إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة لكل دول العالم.

ذكرت أنه فيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر للخارج، "يُصدر الطب البيطري الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة الدولي بالعربات المخصصة لذلك، بعد الإفراج عنها، مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين".