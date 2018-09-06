أعلن محمد منير العديسي مدير عام الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، وضع خطة عمل متكاملة استعدادا وتحسبًا لوقوع سيول بالمحافظة، من خلال لجنة عمل متكاملة تضم مسؤولين من التضامن والتموين والصحة والكهرباء والتربية والتعليم والشباب والرياضة وجميع القطاعات الخدمية، برئاسة سكرتير عام المحافظة، للتحرك الفوري إذا وقعت سيول أو كوارث طبيعية مدمرة.

وأكد العديسي، توفير كميات من البطاطين ومواد الإعاشة والخيام التي يجري إنشاؤها بشكل سريع وآمن من قبل المتطوعين من التربية والتعليم، بجانب توفير مصروف يومي للأسر المتضررة لحين استقرار الأحوال الجوية وتوفير مسكن دائم وملائم.

وأوضح العديسي، أنه جرى تحديد أماكن إقامة الأسر في حالة وقوع سيول وتضرر البعض، سواء كان ذلك على مستوى القرى والمدن سواء في المدارس أو مراكز الشباب واستغلال المباني الحكومية التي تسع المواطنين، وسط الاستعداد التام واستمرار الطوارئ في الفترات التي يتوقع بها حدوث سيول وأمطار غزيرة.