يستعد الكابتن خالد الغندور، لتقديم أولى حلقات برنامجه "الكورة في ملعبك"، عبر قناة "بيراميدز"، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويستعرض "الغندور" أخبار الدوري المصري، وكذلك تحليل أداء الفرق المشاركة، وذلك يوميًا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة الثامة مساءً، على الهواء مباشرة.

وفي سياق آخر، يُقدم الإعلامي أحمد عفيفي، برنامجه الجديد "باصي لعفيفي"، اعتبارًا من الغد الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، حيث كتب عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر": "الجمعة الجاية الساعة 11 وكل جمعة الساعة 11، برنامج باصي لعفيفي على Pyramids Tv دعواتكم".