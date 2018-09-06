تحفظت قوات مركز بنها على "محمد س. ن"، مالك العقار الذي شهد "مذبحة بنها"، لاستجوابه بشأن جثث 4 أطفال ووالدهم، عثر عليهم داخله العقار المملوك له، كما شمعت القوات المسكن وتحفظ عليه.

ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق الأسبق، لـ"الوطن"، إن مالك العقار لا يواجه أي اتهامات، حال ثبوت عدم تورطه في حادث القتل أو المشاركة فيه أو المشاركة في إخفاء الجريمة، مشيرا إلى أن عدم الإبلاغ عن الجريمة ليس جريمة في حد ذاته إلا في حالات معينة.

وكانت النيابة انتدبت الطب الشرعي بالقليوبية، لمعاينة الجثث بعد تلقي المقدم أيمن عادل، رئيس مباحث مركز بنها، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات، بمنطقة المعهد الديني بالرملة، ونقل الجثث للمشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.