صرحت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، بدفن أب وأبناءه الأربعة، بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحهم بعد العثور على جثثهم داخل شقتهم في قرية الرملة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من النقيب أحمد ربيع، معاون أول مباحث مركز بنها، بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات.

وانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث لمحل الواقعة، وعثر على 5 جثث مكونة من كلا من "محمد. أ"، 38 سنة، عامل في محل فول وطعمية، وأبنائه الأربعة، يوسف، 15 سنة، بالصف الأول الثانوي، وعمرو، 12 سنة، بالصف الأول الإعدادي، وسماح، 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي وسما، رضيعة عمرها عامين، وجميعهم في حالة تعفن وجرى نقل الجثث للمشرحة.

حرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثامين وانتداب المعمل الجنائي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.