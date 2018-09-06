قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات، لإيجاد مصادر تمويل لتطوير مكامير الفحم التقليدية، إلى مكامير مطورة، في إطار تكليفات الرئيس السيسى، لتطوير الصناعات الصغيرة وخطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أننا نستهدف القضاء على مكامير الفحم التقليدية، التي يبلغ عددها نحو 1600 مكمورة، وتطويرها إلى مكامير مطورة، خلال 3 سنوات.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمنطقة السباخ بمركز رشيد في البحيرة، اليوم، لتفقد المنظومة المطورة لمكامير الفحم النباتي، التى تتبناها الوزارة للقضاء على المكامير التقليدية التي تلوث البيئة، والتي رافقها خلالها اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تتبنى العمل بفكر التنمية المستدامة في التعامل مع أصحاب المكامير والوضع في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المكامير بهدف زيادة الإنتاج والدخل والتصدير، مضيفة أن منظومة تطوير مكامير الفحم في محافظة البحيرة، تأتي من خلال التعاون بين مختلف الجهات في مصر مثل: وزارة الزراعة وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحيرة والصندوق الاجتماعي.