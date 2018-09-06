وافق الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء، على إسقاط الجنسية عن 3 مصريين لالتحاقهم بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية، والعمل بجهازها الأمني بدون إذن سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، 3 قرارات لـ"مدبولي" لإسقاط الجنسية عنهم، وذلك بناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تضمنت القرارات كلاً من راضي رياض سليمان منصور قشطة، من مواليد القاهرة في 12 مارس 1968، وتوفيق إسماعيل محمد الأعرج، من مواليد فلسطين بتاريخ 7 يوليو 1969، وخليل أحمد محمود محمد أبو توهة، من مواليد القاهرة في 22 مايو 1970.