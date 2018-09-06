أعلنت مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة عن استقبالها، اليوم، 22 مصابًا بحروق نتيجة انفجار موقد غاز بقرية "سرسو الدنابيق" في مركز المنصورة.

وقال الدكتور سمير عطية، مدير المستشفى، إنه جرى استقبال المصابين وأعمارهم تتراوح ما بين 6 حتى 75 عامًا وبنسب حروق مختلفة من 10% إلى 65%، وتتراوح ما بين الدرجة الأولى حتى الثالثة، حيث جرى تقديم الرعاية العاجلة وعلاج المصابين واستدعاء أطقم طبية من مركز الحروق.

وأضاف عطية، في تصريح صحفية، اليوم، أنه لا توجد حالات وفيات وجرى خروج 10 حالات بعد تحسن حالتهم وتقديم العلاج اللازم.

ووجه الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، بسرعة علاج المصابين وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم، كما وجه بتحويل الحالات شديدة الإصابة للعلاج بمركز الحروق والتجميل.

ومن جانبه أكد الدكتور عمر شومان، مدير مركز الحروق والتجميل، أنه فور استقبال مستشفى الطوارئ المصابين بالحروق جرى التواصل مع مركز الحروق وتم استدعاء أطقم طبية لمعاينة المرضى وتقديم الرعاية العاجلة لهم، وجرى نقل الحالات التي تستدعى علاجهم بالمركز تحت المتابعة حيث استقبل المركز 12 شخصًا، منهم حالتين حرجتين "سيدة على جهاز التنفس الصناعي عمرها 70 عاما بنسبة حروق 65%"، بالإضافة إلى 10 حالات حروق سطحية من 20% إلى 45%.

وأكدت الجامعة، في بيان، اليوم، أنه تواجد على الفور لمتابعة المصابين كلا من الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفيات المنصورة الجامعي، والدكتور عمر شومان مدير مركز الحروق والتجميل ومن قيادات مديرية أمن الدقهلية اللواء جمال المتولي حكمدار الدقهلية، واللواء فهيم مكاوي، مساعد مدير الأمن، والعميد فائق الزكي مدير إدارة تأمين المستشفيات، المقدم هاني أبو ليلة رئيس مباحث المستشفيات.