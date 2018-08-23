شيع الآلاف من أهالي مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة الطفلين الشقيقين "محمد" 4 سنوات، وريان "3 سنوات" بعد اختطافهما من والدهما من ملاهي المدينة أول أيام عيد الأضحى، والعثور عليهما غرقى أمس في ترعة بدمياط.

وشهد المسجد الكبير بالمدينة زحامًا كبيرًا وامتلأ عن آخره، وامتلأت الشوارع المحيطة به بالمواطنين، الذين اهتزت مشاعرهم للحادث الأليم، وأدوا صلاة الجنازة عليهما، وأصرت والدتهما على ركوب سيارة الإسعاف معهم أثناء تشييع الجنازة وأطلق عليهم الأهالي لقب "عصافير في الجنة"

وردد المشاركون في الجنازة هتافات عدة منها "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله" وسط حالة من البكاء الهيستري من أقارب الأطفال.

وكانت مباحث الدقهلية تلقت بعد 18 ساعة من البحث إشارة من مديرية أمن دمياط بالعثور على جثتين لطفلين يتشابهون في أوصافهما مع الطفلين الذين يتم البحث عنهما وتم نقلهما إلى مستشفى فارسكور المركزي، وبانتقال والديهما تعرفا عليهما وسط حالة من الحزن الشديد.

ورصد والد الطفلين مكافأة مالية كبير لمن يتوصل إلى معلومات بشأنها، خاصة أن عملية الاختطاف قد جريت بحيلة جديدة بعد أن استوقف الأب أحد الأشخاص داخل الملاهي واقنعة بأنة زميل دراسة له وقام بإشغاله عن الأطفال حتى جرت عملية الخطف، ليعثر الأطفال مقتولين وملقى بهم بإحدى ترع مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وسط لغز محير لضباط المباحث.

وأكد والد الطفلين في محضر الشرطة أنه كان يرافق نجليه للاحتفال بالعيد بالملاهي إلا أنه فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان ويخبره بأنه زميله منذ المرحلة الابتدائية وظل يتحدث معه وعندما تركه وذهب لم يجد أبناءه.

ووجه اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، وبقيادة العميد أحمد شوقي، رئيس المباحث الجنائية، والرائد محمد فتحي صالح، رئيس مباحث المركز، وفرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية بقيادة العميد سيد خشبة، رئيس فرع البحث، لسرعة الوصول للخاطفين والطفلين، ودوافع ارتكاب الجريمة.