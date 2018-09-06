التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وزيري الصحة والسكان، وقطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

تناول الاجتماع الوضع الحالي بالنسبة لشركات تصنيع الدواء التابعة لقطاع الأعمال، وعرض وزير قطاع الأعمال، بعض المشاكل التي تواجه عمل هذه الشركات في ضوء أهمية مساعدتها على التغلب علي التحديات التي تواجهها سواء من الناحية المالية أو من حيث تطوير نشاطها الإنتاجي وزيادة قدرتها علي تلبية احتياجات السوق من الأدوية بمختلف أنواعها، فضلاً عن إمكانيات التصدير.

وعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، بعض الأفكار والمقترحات التي من شأنها دعم عمل هذه الشركات وتطوير نشاطها.

ووجه رئيس الوزراء، في الاجتماع، باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الصحة وقطاع الأعمال؛ الرامي لبلورة مجموعة من الإجراءات لدعم هذه الشركات بما يسمح لها بالتغلب على كل المعوقات التي تحد من زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك في ضوء الملاحظات التي أٌثيرت في الاجتماع، مؤكدًا أهمية دور شركات الصناعات الدوائية في سد احتياجات السوق.

وأكدت وزيرة الصحة، اتخاذ الوزارة إجراءات لضمان تغطية نقص توريد القطاع الخاص لحصته من ألبان الأطفال، وذلك من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية والتي ستتولى توفير هذه الكميات من خلال صيدلياتها وبسعر التكلفة مع ضمان وجود مخزون كاف لديها.