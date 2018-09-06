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محافظ البحيرة: رفع الاستعدادات لمواجهة احتمالية سقوط الأمطار

محافظ البحيرة: رفع الاستعدادات لمواجهة احتمالية سقوط الأمطار

رجال الأعمال الجزائريين يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة

رجال الأعمال الجزائريين يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة

جامعة عين شمس تحصل على شهادتي "أيزو" في الجودة والإدارة البيئية

جامعة عين شمس تحصل على شهادتي "أيزو" في الجودة والإدارة البيئية

فتح باب التقديم للدراسات العليا بنظام الساعات في "آداب بني سويف"

فتح باب التقديم للدراسات العليا بنظام الساعات في "آداب بني سويف"

جولة في محيط الجدار الإسرائيلي الفاصل مع لبنان

جولة في محيط الجدار الإسرائيلي الفاصل مع لبنان

وزير خارجية اليمن: الحوثيون يسرقون المساعدات الإنسانية

وزير خارجية اليمن: الحوثيون يسرقون المساعدات الإنسانية

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أولياء الأمور ينصحون: «لو الباص غالى عليك.. التوك توك تحت رجليك»

أولياء الأمور ينصحون: «لو الباص غالى عليك.. التوك توك تحت رجليك»

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مطبخ «عزبة خيرالله»: أكل سورى ومصرى وسودانى «على كيفك»

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آخر تقاليع العناية بالشعر: ماسك الجاز وماء الأرز

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