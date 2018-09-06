وزير خارجية اليمن: الحوثيون يسرقون المساعدات الإنسانية

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن إيران تستخدم الحوثيين لزعزعة الاستقرار في اليمن.

وأضاف خلال تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحوثيين غير جاهزين للحل السياسي، مؤكدًا أن الحوثيون يسرقون المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني.