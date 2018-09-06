عرض المؤتمر الصحفي فيلمًا تسجيليًا، يتضمن قائمة شكر خاصة للداعمين وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجموعة الشباب المتعاونين.

ثم قرأت الدكتورة دينا أمين مدير المهرجان، قائمة الشكر للشخصيات الاعتبارية التي دعمت المهرجان، منها: الهيئة العربية للمسرح، المعهد الدولي للمسرح.

كما عرض الفيلم أسماء المكرمين من مصر والخارج، حيث يكرم المهرجان الفنان عزت العلايلي، واسم الفنان ناجي شاكر.

كما يكرم المهرجان من الخارج كل من: ديفيد هنري وانج كاتب أمريكا، جيرمين ألوجني السنغال، مصممة رقصات عالمية، هانز نيس ليمان ناقد ألمانية، جابرييل براند سنتير ألمانيا، فلوريانا فرانكو سويسرا.