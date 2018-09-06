محافظ الإسماعيلية يؤكد على التنفيذيين ضرورة ترشيد "الكهرباء والمياه"

أكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، على جميع المسؤولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتوابعها، ضرورة وحتمية توعية جميع العاملين بتلك المؤسسات بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في الإنارة الداخلية وخاصة في أوقات النهار والاعتماد على الضوء الطبيعي وعدم الإفراط في الإنارة وترشيد استخدم الأجهزة الكهربائية وفقا للاحتياجات الفعلية فقط، وذلك من أجل الحفاظ على الطاقة وعدم إهدارها وتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة.

وأضاف بحسب بيان المحافظة، اليوم، أنه لابد من التوعية أيضا بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب النقية والحفاظ عليها، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة والصيانة الدورية لدورات المياه ومصادر مياه الشرب وإصلاح وصيانة المعطل منها.

كما أكد المحافظ ضرورة تعديل سلوكيات وأسلوب التعامل في استخدام الطاقة الكهربائية ومياه الشرب وعدم الإفراط في استخدامها والتصدي لأي شكل من أشكال الهدر الجائر.