"الداخلية": 15 سبتمبر بدء تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل

أكدت وزارة الداخلية، أنه اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري 15 سبتمبر، سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى، يوميًا من الساعة 6.00 صباحاً وحتى الساعة 12.00 منتصف الليل.

وأهابت الوزارة بمالكي وقائدي سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان الالتزام بتوقيتات الحظر المقرر، وستقوم أجهزة الوزارة المعينة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويشهد الطريق الدائري الإقليمي تواجدًا مروريًا مكثفًا على مدار اليوم تزامنًا مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان.