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محافظ الإسماعيلية يؤكد على التنفيذيين ضرورة ترشيد "الكهرباء والمياه"

محافظ الإسماعيلية يؤكد على التنفيذيين ضرورة ترشيد "الكهرباء والمياه"

عاجل| إحراق مبنى محافظة البصرة ومقر منظمة بدر بالعراق

عاجل| إحراق مبنى محافظة البصرة ومقر منظمة بدر بالعراق

عاجل| متظاهرون يحاولون إحراق مبنى قناة العراقية بالبصرة

عاجل| متظاهرون يحاولون إحراق مبنى قناة العراقية بالبصرة

قبول خريجي "التعليم الفني" في دمياط للحصول على "الدبلوم المتقدم"

قبول خريجي "التعليم الفني" في دمياط للحصول على "الدبلوم المتقدم"

"الداخلية": 15 سبتمبر بدء تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل

"الداخلية": 15 سبتمبر بدء تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل

"بكري" يستعرض "كرباج الكردوسي" ورد علاء مبارك: نحتاج لوحدة الصف

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