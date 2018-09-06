أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية، صباح اليوم، الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، والمنعقدة تحت شعار «إحساسك نعمة»، وهو المرض الذى يؤدى لبتر الأطراف.

وقال الدكتور هشام الحفناوى، عميد المعهد القومى للسكر، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، إن مصر مصنّفة كرقم 8 على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بمرض السكر، وإن الدولة تسعى للخروج من هذا الترتيب، وتحسين أحوال المصابين بمرض السكر.

وأضاف «الحفناوى»، فى المؤتمر الصحفى المنعقد فى أحد فنادق القاهرة اليوم للإعلان عن إطلاق الحملة، أن مرض السكر لا يخيف، ولكن إهماله سيؤدى لمضاعفات قد تجعل الفرد «معاقاً»، أو غير منتج، مشيراً إلى أنهم يسعون لشن حملات لتكون هناك قرى خالية من مضاعفات السكر. وأشار إلى إمكانية تجنّب 70% من حالات بتر الأطراف الناتجة عن مضاعفات مرض السكر، مثل التهاب الأعصاب الطرفية، أو «القدم السكرى»، وذلك عن طريق الكشف السليم والمبكر للسكر.

وأوضح «الحفناوى» أن 50% من المرضى المصابين بمرض التهاب الأعصاب الطرفية لا يعلمون بإصابتهم بالمرض حيث إنهم لا يشكون منه، وهو يسبب الألم، وفقد إحساسه بهم، ما قد يؤدى لبتر الأطراف. ولفت عميد المعهد القومى للسكر إلى أن عدد حالات بتر الأطراف بسبب القدم السكرى والأعصاب الطرفية، أكثر من عدد حالات البتر الناتجة عن الحوادث.

وأشار إلى أن الحملة ستتضمن قوافل للكشف على المرضى مجاناً، وسيتم إجراء تحاليل، وتشخيص، وتقديم الأدوية والعلاج المجانى، فضلاً عن ندوات لتوعية الأطباء بـ«المعلومة الصح».