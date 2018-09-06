قالت محافظة الإسكندرية، اليوم، في بيان، إنه بشأن ما جرى رصده على صفحات التواصل الاجتماعي من وجود أعمال هدم بالموقع الكائن ب 143 ص ب 3 شارع أحمد شوقي "المعسكر الروماني سابقًا"، أحد المباني التراثية التي خرجت من المجلد، أفادت الجهات المختصة بالمحافظة، بأنه جرى نزول وحدة التدخل السريع بالمحافظة مع حي شرق لعمل المعاينة، وتبين وجود أعمال هدم جارية بالموقع.

وبالاستفسار عن تراخيص الهدم، أفاد مسؤول عن الموقع بصورة ضوئية من المستندات الآتية ترخيص هدم رقم م ذ _ 18 _ 184 لسنة 2018، الصادر تنفيذا للحكم القضائي رقم 19576 لسنة 69 ق، عن هدم منزل مكون من 3 أدوار علوية ببابين يعلوه جزء بأسفله كنتين داخل حديقة بسور من بناء وحديد لقرار الوزاري رقم 717 لسنة 2013 بشأن حذف العقار المشار إليه من سجل المباني والمنشئات ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الإسكندرية

وتابع البيان، أن العقار حصل على رخصة إشغال طريق رقم م ذ 18 _ 12 _ 256 لسنة 2018، مشيرا إلى انه تم مخاطبة حي شرق بمتابعة أعمال الترخيص سالفة الذكر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حالة وجود أي مخالفات