قالت غادة والى، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، إنه يجرى حالياً دراسة إقامة 3 بنوك دم جديدة فى محافظات «المنوفية وكفر الشيخ وسوهاج» بتكلفة تتخطى 16 مليون جنيه.

وأضافت «والى»، خلال لقائها اليوم، الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر، لمناقشة أداء بنك الدم المركزى بالقاهرة، الذى تم تطويره وافتتاحه فى مايو الماضى بتكلفة 10 ملايين جنيه، أن البنك يقدم أعلى مستوى من الخدمة بأحدث المعدات العالمية، مؤكدة ضرورة التنسيق والتعاون فى مجال الإغاثة، بحيث يتم توظيف الإمكانات المتاحة فى الهلال الأحمر ومقراته، وقدرته على حشد المتطوعين، وكذلك خبرات لدعم إمكانيات قطاع الإغاثة بالوزارة، لافتة إلى أنه تقرر تنفيذ تدريبات مشتركة ونماذج محاكاة على التدخل فى الأزمات والكوارث، خصوصاً أن الوزارة بدأت بالفعل الاستعداد للتعامل مع أى أزمات قد تنتج من السيول الشتوية من الآن.

وناقش الاجتماع، استراتيجية الهلال الأحمر خلال الفترة القادمة تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة، وأهم محاورها التوسع فى إنشاء بنوك الدم بالمحافظات، بشرط أن تكون الأولوية للمحافظات التى لا يوجد بها بنوك دم، والمحافظات التى لدى المتطوعين فيها قدرة على مد بنوك الدم بالكميات المناسبة، كما تمت مناقشة خطة رفع كفاءة عدد من بنوك الدم القائمة بالفعل، ومنها بنك الدم بقنا، الذى سيتم دعمه بمجموعه من الأجهزة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، كما سيتم تدريب العاملين به على استخدام أحدث تقنيات التعامل مع مشتقات الدم المختلفة التى يتم تداولها فى بنوك الدم، وأيضاً خطة عمل قطاع الإغاثة وأوجه التعاون والتنسيق مع الوزارة.