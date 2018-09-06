أكد المهندس عبدالرافع أحمد عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بدء الحصاد الصيفي لعام 2018 على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية.

وأضاف عبدالعظيم، أنه جرى حصاد أكثر من 102 ألف فدان من محصول الأرز، فضلاً عن حصاد أكثر من69 ألف فدان من محصول الذرة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المحافظة زرعت 189 ألفًا و800 فدان أرز هذا العام، حيث جاءت في المركز الثاني بعد الشرقية في حجم المساحة المزروعة بمصر.

وتابع عبدالعظيم قائلاً: تم البدء في حصاد محاصيل الإرشادية الخاصة بالحملة القومية للذرة بعددا من المراكز.