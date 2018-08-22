رفعت وزارة البيئة المتمثلة في جهاز شئون البيئة، برئاسة الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى للجهاز، حالة الطوارئ والتأهب بمناطق حصاد محصول الأرز فى كفر الشيخ، حيث تم التنسيق مع المهندس أيمن شتا، رئيس قطاع شئون الفروع الإقليمية، للمتابعة على مدار الساعة.

وذكر بيان صادر عن جهاز شئون البيئة، قبل قليل، أنه يتم المتابعة بشكل مستمر من غرفة العمليات المركزية مع غرف العمليات بالإفرع الإقليمية، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا، بتكثيف محاور المرور الميداني بمناطق الحصاد الحالي بقرى محافظة كفر الشيخ بمركز بيلا والحامول ومركز كفر الشيخ وعمل تقرير ميداني على مدار الساعة بالأوضاع على الأرض وإرسال التقارير إلى غرفة العمليات المركزية.