رحبت جامعة الدول العربية بقرار حكومة باراجواى بسحب سفارتها من القدس المحتلة وإعادتها إلى «تل أبيب»، معتبرة أن هذا القرار ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ما أغضب حكومة الاحتلال ودفعها لإغلاق السفارة الإسرائيلية لدى «أسونسيون» عاصمة باراجواى.

ووصف رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، سليم الزعنون، القرار، بـ«الشجاع والجرىء». وأعلنت الخارجية الفلسطينية، فتح سفارة لفلسطين فى باراجواى تقديراً لموقفها المبدئى تجاه قضية القدس.

وطالب رئيس البرلمان العربى، د.مشعل السلمى، المجتمع الدولى بالتدخل الفورى والعاجل وتحمل المسئولية القانونية والإنسانية لاتخاذ خطوات لإجبار قوة الاحتلال بوقف تهجير السكان الأصليين لقرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، وعدم هدم منازلهم لتحويل القرية لمستوطنة إسرائيلية، إمعاناً فى تنفيذ جريمة التطهير العرقى فى تحدٍّ سافر لقرارات الأمم المتحدة.

وعن قضية وقف أمريكا جزءًا من تمويلها لمنظمة «الأونروا»، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، من أن 300 ألف تلميذ فلسطينى يعانون مستقبلاً غامضاً بسبب «هجمة تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، مؤخراً».

واعتبر «أبوالغيط» أن الهجمة التى تتعرض لها «الأونروا» تستهدف تصفية قضية اللاجئين، دون أى اعتبار للتبعات الإنسانية.