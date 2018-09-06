أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن الخارجية المصرية أعلنت أنها ترحب بتطبيع العلاقات بين إرتريا وجيبوتي، ودعت لتعزيز روح التضامن بالقرن الإفريقي.