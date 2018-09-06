قال الدكتور محمد إبراهيم، كبير مهندسين بمجموعة "هيتاتشي" اليابانية، إنه حصل على إقامة دائمة في اليابان في 6 أشهر فقط، على الرغم من أنها تعطى في 10 سنوات، بسبب نبوغه العلمي والعملي، مشيرًا إلى أنه مصنف كـ "خبير ذو مهارة فائقة".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية "dmc": "تقدمت لاختبارات تتعلق بالمستوى الدراسي والأبحاث العلمية وبراءات الاختراع ومؤهلات الزوجة، ونجحت فيها".

وأكمل: "الدول الصناعية الكبرى، تسعى لتوطين العلماء فيها وإعطائهم مميزات كبيرة وفرص عمل واسعة".

وتابع: "عملت على تصميم ذكاء اصطناعي لتوقع ما سيحدث في نظم المعلومات والبيانات قبل أن يحدث، حيث يرصد النظام الأشياء غير الطبيعية، وهو أمر معقد للغاية".