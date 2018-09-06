بكى الدكتور محمد إبراهيم، كبير مهندسين بمجموعة "هيتاتشي" اليابانية، على الهواء، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر فضائية "dmc"، بسبب حبه للوطن، وإقامته في دولة اليابان.

وقال إبراهيم: "محدش بيحب بلده وهو قاعد بره بعيد عنها".

وأضاف: "اليابان دولة رائعة وأعطتني الكثير من الفرص، التي لا تعتبر متاحة بسهولة على المستوى العالمي، أنا أسعى إلى إنجاز الكثير من الأشياء في مجال عملي".

وتابع: "وطني لو شغلت في الخلد عنه، نازعتني إليه في الخلد نفسي، ومهما كانت الإنجازات التي أحققها بعيدًا في الوطن، فإني لا أستطيع أن أنساه، ولو عاد بي الزمن لما اتخذت قراري بالرحيل عن مصر".

وأكمل: "لو بلدك فيها فرصة تشتغل اشتغل، لأن الغربة قاسية للغاية".