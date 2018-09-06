كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن الحكومة الإسرائيلية سلّحت وموّلت على الأقل 12 جماعة مسلحة معارضة للحكومة السورية في جنوب البلاد، والتي ساعدت بدورها في منع المقاتلين المدعومين من إيران وعناصر تنظيم "داعش" من السيطرة على مواقع قريبة من الحدود مع إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، نقلت المجلة عن أكثر من 20 عضوا بتلك الجماعات، بينهم قادة، أن المساعدات العسكرية الإسرائيلية لهم -والتي بدأت في 2013 وتوقفت في يوليو الماضي- تضمنت بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومنصات إطلاق لقذائف الهاون ومركبات لنقل المقاتلين، مشيرين إلى أن وكالات أمنية إسرائيلية كانت ترسل تلك الأسلحة عبر 3 معابر تربط سوريا بالجولان المحتل، وهي المعابر نفسها التي تقول إسرائيل إنها استخدمتها لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في الجنوب السوري.

ونقل التقرير عن المتمردين أنفسهم وصحفيين محليين أن إسرائيل دفعت أيضا رواتب للمقاتلين المتمردين، حيث كان كل مقاتل يتقاضى حوالي 75 دولار شهريا، كما قدمت تل أبيب تمويلا إضافية لتلك الجماعات لشراء الأسلحة من السوق السوداء في سوريا.