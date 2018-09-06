أكد الفنان أحمد فهمي، أنه لم يحبذ ما حدث بين الفنان محمد رمضان وتامر حسني في المنافسة التي دارت بينهما في أفلام العيد.

ووجه "فهمي" خلال مع الإذاعية فاطمة مصطفى، مقدمة برنامج "الرديو بيضحك" على 9090، رسالة إلى الفنان محمد رمضان، قائلًا: "كفاية شحن.. وفي النهاية تامر هو من طلع الأول".

وأكد أنه لم يشاهد أي من أفلام العيد، ولكنه سيشاهد أولا فيلم "البدلة"، قائلًا: "علشان تامر حسني.. ثم أشاهد فيلم (بني آدم)، علشان خاطر هنا".

وتابع أنه حتى الآن لم يشاهد أيضًا فيلمه الجديد (الكويسين)، وعن قصة حبه مع هنا الزهد أكد "فهمي" أنها جاءت بالصدفة بعد أن شاهدها أكثر من مرة من خلال بعض الأصدقاء.