أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأنه تم إعادة فرض حظر التجول حتى إشعار آخر في محافظة البصرة العراقية.

وكان مصدر محلي في محافظة البصرة العراقية، مساء اليوم الخميس، أفاد بأنه تم حرق عدد من مقرات الأحزاب. وقال المصدر - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن عددًا من مقرات الأحزاب في مناطق عدة من محافظة البصرة تعرضت، مساء اليوم إلى الحرق، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وأوضحت قناة العربية الحدث الإخبارية أن المحتجين أضرموا النار في مقرات منظمة بدر وحزب الدعوة والعصائب، ومقرات "إذاعة النخيل" ومقر "المجلس الأعلى الإسلامي"، ومقر "قناة العراقية".