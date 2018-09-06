قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن المبلغ المخصص للمحافظة من قرض البنك الدولي يُقدر بـ280 مليون دولار، وسيمول الكثير من مشروعات البنية التحتية على مستوى القرى والنجوع.

وأضاف "الأنصاري"، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن المحافظة تعمل على تطوير مشروعات الري ومياه الشرب والبنية التحتية، وأنهم يتسابقون مع الزمن لتقديم خدمات تليق بالمواطنين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين جامعة سوهاج والمحافظة للاستفادة من البحث العلمي في تنمية خدمات المواطنين كي تتحرك عجلة التنمية في المحافظة إلى الأمام على أساس علمي.