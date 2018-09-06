أعلن التليفزيون المصري الخريطة الكاملة للأفلام العربية، التي تذاع عبر القنوات المحلية المختلفة، في الفترة من 8 حتى 14 سبتمبر الجاري والتي جاءت كما يلي:

تبدأ القناة الثالثة بعرض فيلم "كوكب الشرق" للفنانة فردوس عبدالحميد والفنان الكبير محمود يس ومن إخراج محمد فاضل، يوم الأحد 9 سبتمبر، وفيلم "الهاربان" بطولة نورا وسمير غانم وإخراج إسماعيل حسن يوم الاثنين، كما تذيع فيلم "الوحوش الصغيرة" لسهير رمزي وفارق الفيشاوي يوم الثلاثاء، وتختتم أفلام الأسبوع بفيلم "الكف" بطولة فاروق الفيشاوي، أثار الحكيم للمخرج محمد حسيب يوم الأربعاء 12 سبتمبر.

وتعرض القناة الرابعة فيلمين في نهاية الأسبوع، حيث تقدم فيلم "وصية زوجتي" بطولة أبو بكر عزت وصابرين ومن إخراج يوسف مرزوق يوم الخميس 13 سبتمبر، وتقدم في اليوم التالي فيلم "مرة واحد صاحبنا" لتيسير فهمي وإبراهيم يسري والمخرج إبراهيم الشوادي .

وتقدم القناة الخامسة فيلم "وكر الملذات" بطولة صباح وشكري سرحان للمخرج حسن الإمام يوم الأحد 9 سبتمبر، فيما تذيع فيلم "تحت التهديد" للفنانة ليلى علوي وممدوح عبد العليم ومن إخراج يس إسماعيل يس يوم الثلاثاء 11 سبتمبر.

أما القناة السادسة فتعرض فيلم "الهانم وأنا" بطولة سماح أنور و سمير صبري ومن إخراج سعيد عبدالله يوم الاثنين 10 سبتمبر، وفيلم "نحب عيشة الحرية" للفنانة إلهام شاهين وماجد المصري والمخرج عادل الاعصر يوم الخميس 13 سبتمبر الجاري.

وبالنسبة لكل من القناة السابعة والثامنة فيقدما فيلما واحدا خلال الأسبوع، وهما "مبروك وبلبل" للفنان يحيي الفخراني وتشاركه الفنانة دلال عبد العزيز ومن إخراج ساندرا يوم الأربعاء 12 سبتمبر، وفيلم "الوهم" بطولة نيللي وعمر الحريري للمخرج نادر جلال يوم الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري.