أبدى حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، عدم رضاه أو تأييده حملة "خليها تحمض" التي دشنها رواد مواقع التواصل بعد الارتفاع الكبير في الأسعار مؤخرا، مضيفا: "أنا لا معاها ولا ضدها، بس لازم يكون فيه حس وطني، لابد أن يكون المواطن لديه قوة وإرادة حقيقة للمراقبة على الأسعار مع الدولة".

وأضاف "حاتم"، خلال حواره ببرنامج "الرادار"، على قناة "الحدث اليوم"، يجب أن تكون لدينا القدرة على معرفة مشكلة ارتفاع أسعار الفاكهة، والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وتابع: "يجب أن يكون هناك إرشاد زراعي وثقافة زراعية لدى المواطنين".