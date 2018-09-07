وجه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رسالة إلى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، لما وصفه "بالتضييق" الذي تمثل في إلغاء كل الندوات والحوارات التي تجريها لجان الحزب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي كان مخططا لها أن تجوب محافظات مصر.

واشار إلى أن رئيس الحزب، أرجع أسباب ذلك مرة تحت مبرر "حجة أمنية"، ومرة بحجة أنه لا يوجد توافق حول الأمر، وثالثة بحجة أن تلك الجولات تصب في صالح رئيس الحزب السابق، على الرغم من موافقته ودعمه المعلن له على إقامة تلك الندوات، بحسب قوله.

وأضاف" فؤاد"، في رسالته التي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه سعى مرات عديدة للتواصل بشكل مباشر مع رئيس الحزب، للتشاور معه، لكنه لم يرد، بل اكتفى بإرسال الرسائل مع المقربين، لافتا إلى أن اللقاءات على عكس ما نقل له، مرت بسلام، وبإقبال جماهيري حاشد وبلا اعتراض أمني كما كان يروج له.

وتابع "فؤاد"، أن الأمر ذاته تكرر في أمور العمل الجماهيري، وخاصة بمحافظة الجيزة، فحاول رجال قريبون من رئيس الحزب تعطيل مسيرة العمل على الأرض لأسباب غير معلومة، في ظل استمرار عملية الرسائل للقيادات، لإثنائهم عن المشاركة، وفي ظل امتناع الرئيس المعتاد عن الإجابة.

وأشار فؤاد، إلي أن الواقع الذي يمر به الكيان حاليا- في إشارة لحزب الوفد- يحتاج من رئيسه أن يراجع الكثير من مواقفه مع المعارضين تحديدا، لافتا إلى أنه لم يكتب هذه الكلمات معارضا أو ابنا عاقًّا، بقدر ما أراد أن يرى كيانه صحيحا متعافيا، موضحا أنه ليس طامعا في منصب أو يبحث عن مكان في القائمة الانتخابية، حسب وصفه.

واستطرد، قائلا: "أردت أن أُذكِّر الرجل الذي نجح بحنكه في الإطاحة بمنافسيه في الانتخابات، أن يعي جيدا أن الرصانة تحتم علينا التعامل مع المنافسين والخصوم بسياسة الاحتواء، كما أن الحكمة تقتضي أن نكون أكثر إيمانا في دعواتنا، فليس من المعقول أن ندعو لعودة الطيور المهاجرة، ونرتب لهجرة طيور أخرى".

وطالب "فؤاد"، رئيس الحزب، برأب الصدع، وعدم الاستمرار في صراع مستتر يستثمره البعض لأغراض شتى، وأن يعمل على إيجاد مساحة من الصراحة والوضوح.

وأكد النائب، أنه لا ينوي الرحيل عن الحزب، بقوله: "عزمت الاستمرار متجولا في الشوارع والمحافظات، مع البحث عن صيغة توافق مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب"، متابعا: "كم صال وجال المستشار أبو شقة في ساحات القضاء، مواجها الجميع في أعتى القضايا، أطلب منك أن تواجهني في مصارحة حقيقية بما تريد تحديدا، دون مواربة".