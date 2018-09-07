عاجل| والدة أطفال "مذبحة بنها" للنيابة: "عرفت الحادث من الإعلام"

باشرت نيابة بنها في محافظة القليوبية، تحقيقاتها مع "هبة.ح.م" زوجة المجني عليه، ووالدة الأطفال الأربعة في المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بنها"، وعثرت الشرطة على جثثهم داخل شقتهم بقرية الرملة بعد أن توجهت المتهمة إلى نيابة مركز بنها للإدلاء بأقوالها عقب القبض عليها أمس، من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن.

وقالت والدة الأطفال المقتولين، إنها الزوجة الأولى للمجني عليه، وخلال الفترة الأخيرة كان دائم الاعتداء عليها بالضرب بعد زواجه عرفيًا من اخرى، والخميس الماضي تركت المنزل بعد مشاجرة وقعت بينهما، واقترضت من إحدى جيرانها مبلغ 50 جنيهًا، وذهبت إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج من أثر ضرب زوجها لها، ثم توجهت إلى منزل نجلة خالتها بمدينة شبرا الخيمة، وفي اليوم التالي ذهبت إلى إحدى المستشفيات في شبرا لاستكمال العلاج.

ونفت خلال أقوالها أمام النيابة، علمها بمقتل أولادها وزوجها إلا من وسائل الإعلام، وأنها خلال تلك الفترة لم يحدث بينها وبين زوجها أي اتصال، وعندما علمت بالواقعة سلمت نفسها للشرطة.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من النقيب أحمد ربيع معاون أول مباحث مركز بنها، بلاغ الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات، بقرية الرملة.

وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث لمحل الواقعة وبصحبته القوة المرافقة والتى ضمت كل من النقيب فادى طه، و النقيب عماد سامى، والنقيب عبدالرحمن زكريا.

وباستئذان النيابة، وفتح باب المسكن، عثرت قوات الأمن على جثامين كل من "محمد.أ.ع" 38 عامًا، عامل في محل فول وطعمية، وأبنائه الأربعة، "يوسف" 15 عامًا، بالصف الأول الثانوي، و"عمرو" 12 عامًا، بالصف الأول الإعدادي، و"سماح" 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، و"سما" رضيعة تبلغ من العمر عامين.

وبالفحص تبين أنه لا يوجد أي كسور في أبواب وشبابيك المنزل، وكان مغلق من الداخل، وأكدت التحريات وجود مشاكل بين الزوج وزوجته، وأن المجني عليه حضر إلى المنطقة منذ فترة، واستأجر الشقة التي يقطن بها هو وزوجته وأولاده، وأمرت النيابة بتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة.